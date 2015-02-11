Сайт на Shop-Script

$400
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки122 просмотра
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Нужно сделать сайт под ключ на платформе Shop-Script (рассматриваем только ее, прочие движки рассматриваться не будут), с наполнением (парсинг) и уникальным дизайном. Сроки - 2 недели. Предоплата возможна только специалистам из топов с отзывами, остальные не тратьте свое и мое время. Более подробнее отпишусь в личке или скайпе, ТЗ нет и не будет, все вопросы по ходу выполнения проекта. Расчет по курсу в день оплаты.

9 лет назад
ae103
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$400
14 дней
С Игорем приятно работать! Все что я хотел он выполнил в полной мере, предлагал интересные решения и дополнения. представленные задачи решал быстро и верно. Все время был на связи и отвечал на мои вопросы.
Все нормально! Рекомендую!
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