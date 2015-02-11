Сайт на Shop-Script

Нужно сделать сайт под ключ на платформе Shop-Script (рассматриваем только ее, прочие движки рассматриваться не будут), с наполнением (парсинг) и уникальным дизайном. Сроки - 2 недели. Предоплата возможна только специалистам из топов с отзывами, остальные не тратьте свое и мое время. Более подробнее отпишусь в личке или скайпе, ТЗ нет и не будет, все вопросы по ходу выполнения проекта. Расчет по курсу в день оплаты.