Создать сайт на Битрикс

Интернет-магазин: -Каталог товаров с превью и возможностью быстрого добавления товаров с ценой, описанием, иллюстрациями. Классификация товаров по группам и фильтры по цене, наличию, популярности. - Система оплаты и заказа. - Привязка к складу (1С:), чтобы отображалось наличие товара. - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт автосалона.
Адаптивная вёрстка.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Все просто. Понравился сайт zajavku-na-kredit точка ru Нужно создать полную копию на вордпресс. Текст копипаст. В последствии текст и дизайн будет изменен мной. Сколько будет все это стоить. Буду рад ответить на возникшие вопросы и поторговаться о ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Требуется создать сайт на cms Drupal, включая дизайн и верстку. Тематика - продажа принтеров, сканеров и т.п. Каталог продукции с корзиной и заказом через сайт.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Надо сделать небольшой сайт 10 страничный , так называемый (сайт старт) пример http://bet-plus.ru. на примере сайта http://bet-plus.ru мало контента,я хочу сделать до 10 страниц контента, задача зарегистрировать домен,хостинг, сделать на бесплатном движке (вордпрес или джумла) ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать сайт с похожим функционалом. Сайт: ati.su Т.е. возможность регистрации как грузоперевозчика или кому нужно перевезти груз. С рейтингом, тендерами и т.д. и т.п. Ориентировочный бюджет и сроки?Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
1) Он должен быть на любой cms (лучше joomla ) 2) Обязательно на первом экране должна быть форма заказа, а также кнопка заказать обратный звонок. Над кнопкой заказать звонок должны располагаться контакты. 3) Цветовая гамма: светло-фиолетовый, ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать 2 сайта: 1) Сайт интернет-магазин по рекламно-сувенирной продукции (разработка дизайна базовых страниц сайта, главной страницы), наполнение сайта (около 60-70 страниц), возможно потребуется ре-райтинг Картинки предоставим. 2) Сайт по производству полиэтиленовой продукции (разработка дизайна базовых страниц сайта, ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать сайт ставок на события, приема и вывода денежных средств через систему PayPal Нужен сайт, аналог этого: dizard.ru/ с небольшими изменениями. Интересует стоимость разработки и возможность дальнейшей технической поддержки сайта, на случай ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать лэндинг для тренинговой компании (конкретнее - для мастер-класса по массажу) Ищем команду или специалиста, который сделает лэндинг под ключ. Очень хочется увидеть примеры. Особенно хочется увидеть примеры с цифрами: Нам не особо интересны "тренды" и ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать легкий презентабельный сайт под ключ, пример вышлемСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт9 лет назад