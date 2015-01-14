Сайт "под ключ".

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок195 просмотров
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Требуется создать сайт ставок на события, приема и вывода денежных средств через систему PayPal

Нужен сайт, аналог этого: dizard.ru/ с небольшими изменениями. Интересует стоимость разработки и возможность дальнейшей технической поддержки сайта, на случай внесения дополнений в движок сайта.

Материалы для размещения на сайте предоставляю сам.

Сроки – от 1 месяца

9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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