Создать англоязычную версию сайта

Добрый день! Есть сайт компании на wordpress в зоне .ru

Нужно создать его сокращенную англоязычную версию в зоне .com - то есть на новом домене. Домен уже давно куплен, делегирован, есть сайт-заглушка на хостинге. RU на одном хостинге, COM - на другом.

То есть, я так понимаю, нужно только перенести sql базу, файлы сайта и удалить все ненужные страницы/записи? Англоязычным контентом наполним сами. Нужно только создать сайт, оставив нужные страницы, которые перепишем.

Хотелось бы узнать оценах, сроках, нюансах.