Сайт под ключ на Drupal

$1000
Сайты «под ключ»Завершен22 заявки271 просмотр
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Требуется создать сайт на cms Drupal, включая дизайн и верстку. Тематика - продажа принтеров, сканеров и т.п.

Каталог продукции с корзиной и заказом через сайт.

Drupal
9 лет назад
maysk
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
9 лет назад
$300
40 дней
Отличный исполнитель, рекомендую!
Рекомендую как положительного и оплачиваемого в срок заказчика. Все прошло отлично, всегда на связи, четкое ТЗ.
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