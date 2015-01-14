Разработать аналогичный сайт

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок156 просмотров
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Необходимо разработать сайт с похожим функционалом. Сайт: ati.su

Т.е. возможность регистрации как грузоперевозчика или кому нужно перевезти груз. С рейтингом, тендерами и т.д. и т.п. Ориентировочный бюджет и сроки?

9 лет назад
seo_ru
Олег 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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