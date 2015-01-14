Нужен дизайн и верстка 2-х сайтов

необходимо создать мобильную версию сайта. движок - wordpress. Адрес сайта скину в личном сообщении. оплата - на яндекс деньги. Ваши цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать 2 сайта:
1) Сайт интернет-магазин по рекламно-сувенирной продукции (разработка дизайна базовых страниц сайта, главной страницы), наполнение сайта (около 60-70 страниц), возможно потребуется ре-райтинг
Картинки предоставим.
2) Сайт по производству полиэтиленовой продукции (разработка дизайна базовых страниц сайта, главной страницы), около 20 страниц, возможно потребуется ре-райтинг
Примеры сайтов напишу в личку.
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