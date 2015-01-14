Сайт "под ключ".

Необходимо разработать сайт с похожим функционалом. Сайт: ati.su Т.е. возможность регистрации как грузоперевозчика или кому нужно перевезти груз. С рейтингом, тендерами и т.д. и т.п. Ориентировочный бюджет и сроки?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать небольшой сайт 10 страничный , так называемый (сайт старт) пример http://bet-plus.ru. на примере сайта http://bet-plus.ru мало контента,я хочу сделать до 10 страниц контента, задача зарегистрировать домен,хостинг, сделать на бесплатном движке (вордпрес или джумла) подобрать похожий http://bet-plus.ru дизайн сайта,сверстать его,сделать админку чтобы я мог добавлять и менять информацию, сделать чтобы оплатив подписку люди автоматический получали информацию на свою почту ,зарегистрировать в поисковых системах яндэкс ,гугл,поставить яндэкс метрику или что то другое для анализа посещений,статьи будут готовые их нужно будет только вставить в основную линейку информации, Очень интересно сколько будет стоить сделать то что мне надо?
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