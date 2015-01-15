Доработки сайта

Интернет-магазин: -Каталог товаров с превью и возможностью быстрого добавления товаров с ценой, описанием, иллюстрациями. Классификация товаров по группам и фильтры по цене, наличию, популярности. - Система оплаты и заказа. - Привязка к складу (1С:), чтобы отображалось наличие товара. - ...
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Программист yii
Добрый день, есть сайт, нужно сделать ряд доработок по тз
Работаем через гит, доступ я предоставлю
Делаете оценку, согласовывать бюджет, оплата по этапам, без предоплаты
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