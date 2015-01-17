Необходимо создать сайт продукта Пример сайта http://realtvbox.com/. Желательно, чтобы новый сайт был таким же, как пример только с другой информацией, но тоже про похожий продукт. Сколько такая работа может стоить?
Новостной портал: Дизайн, програмирование, реализация
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Описание проекта:
Стадия разработки:
- Создание ТЗ учитывая актуальные тренды (СЕО, SSO, SEM etc.)
- Девелопинг движка учитывая пункт выше
- Разработка дизайна, верстка
- После релиза - перенос контента со старого сайта (с правильными 301 редиректами и пр.)
- Выход в онлайн
Пусконаладочные работы:
- Мониторинг правильности мигрирования
- Шлифовка по юзабилити
Возможна дальнейшая работа в плане SEO оптимизации и пр.
Бюджет не фиксирован указанной суммой.
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