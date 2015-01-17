Создание сателлитов.

И так товарищи. Что будет нужно: Создание сайта с нужным мне функционалом 1 Размещение новостей 2 Общение в личных сообщениях пользователей 3 Общие чаты в двух каналах флудилка и аварийный канал 4 Определение геолокации того или инного пользователя на карте ...
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Добрый день.
Имеется большой список тематических доменов, необходимо под каждый из них создать сателлит соответствующей тематики:
- 50 страниц
- уникальные тексты
- система управления modx
- простой дизайн, соответствующий тематике
От вас необходимо указать цену и сроки за 1 сателлит.
(прошу указывать цену в рублях, для удоства реальной оценки.)
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