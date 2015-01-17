Создание сателлитов.

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки157 просмотров
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Добрый день.

Имеется большой список тематических доменов, необходимо под каждый из них создать сателлит соответствующей тематики:

- 50 страниц

- уникальные тексты

- система управления modx

- простой дизайн, соответствующий тематике

От вас необходимо указать цену и сроки за 1 сателлит.

(прошу указывать цену в рублях, для удоства реальной оценки.)

9 лет назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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