Простой сайт на opencart

Добрый день. Имеется большой список тематических доменов, необходимо под каждый из них создать сателлит соответствующей тематики: - 50 страниц - уникальные тексты - система управления modx - простой дизайн, соответствующий тематике От вас необходимо указать цену и сроки за 1 сателлит. (прошу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен небольшой магазин приблизительно такой структуры:
1) главная - маню из категорий вложенностью 2-3 уровня, слайдер баннеров, слайдер товаров, быстрый поиск с выпадающим списком результатов;
2) страница товара - описание товара, возможность добавления опций и пересчета по ним цены товара, покупка в комплекте, возможность добавления отзывов для товара;
3) категория - фильтры товаров;
4) оформление заказа с указанием способа оплаты, доставки и контактного номера покупателя;
5) дополнительно - возможность добавления лейбочек "новинка", "скидка" с указанием процента скидки, так же возможность уведомления администратора и покупателя о поступившем заказе.
ТЗ по большей мере сформировано, интересует стоимость и сроки.
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