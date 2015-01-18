Простой сайт на opencart

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок160 просмотров
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Нужен небольшой магазин приблизительно такой структуры:

1) главная - маню из категорий вложенностью 2-3 уровня, слайдер баннеров, слайдер товаров, быстрый поиск с выпадающим списком результатов;

2) страница товара - описание товара, возможность добавления опций и пересчета по ним цены товара, покупка в комплекте, возможность добавления отзывов для товара;

3) категория - фильтры товаров;

4) оформление заказа с указанием способа оплаты, доставки и контактного номера покупателя;

5) дополнительно - возможность добавления лейбочек "новинка", "скидка" с указанием процента скидки, так же возможность уведомления администратора и покупателя о поступившем заказе.

ТЗ по большей мере сформировано, интересует стоимость и сроки.

OpenCart
9 лет назад
alex_free83
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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