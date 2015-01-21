Правка и редактирование сайта на Muse

И так товарищи. Что будет нужно: Создание сайта с нужным мне функционалом 1 Размещение новостей 2 Общение в личных сообщениях пользователей 3 Общие чаты в двух каналах флудилка и аварийный канал 4 Определение геолокации того или инного пользователя на карте ...