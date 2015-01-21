Правка и редактирование сайта на Muse

Добрый день. Имеется большой список тематических доменов, необходимо под каждый из них создать сателлит соответствующей тематики: - 50 страниц - уникальные тексты - система управления modx - простой дизайн, соответствующий тематике От вас необходимо указать цену и сроки за 1 сателлит. (прошу ...
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Есть сайт на Adobe Muse, готовый. На хостинге. Требуются небольшие правки сайта и изменение некоторый информации. Самих исходников нет. Также нужно перезалить сайт с одного хоста на другой и настроить (поменять домен, мылы).
Срок - сегодня к обеду.
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