Создать сайт на Битрикс

Добрый день. Имеется большой список тематических доменов, необходимо под каждый из них создать сателлит соответствующей тематики: - 50 страниц - уникальные тексты - система управления modx - простой дизайн, соответствующий тематике От вас необходимо указать цену и сроки за 1 сателлит. (прошу ...
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