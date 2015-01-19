Создать и настроить сайт

Здравствуйте! Необходима разработка интернет-магазина услуг) То есть, с виду обычный сайт, но с возможностью заказать и оплатить на нём.

От Вас требуется:

- установить шаблон на CMS, соответственно настроить чтобы всё работала

- настроить способ заказа путевок и билетов с сайта (направление детский досуг)

- настроить личный кабинет для клиента, с возможностью видеть статус заказа

- онлайн-помощника, обратный звонок, способы оплаты, включая оплату с карты

- разместить всё это на хостинг

Наполним сайт мы сами.