Создание сайта на WP с установкой дополнительных плагинов

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок154 просмотра
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Нужно создать сайт на WP и установить ниже приведенные плагины (я не знаю, что они делают, возможно часть из них не нужна):

Akismet

AntiVirus

Broken Link Checker

Disqus Comment System

Drag & Drop Featured Image

Drop Shadow Boxes

Google Analytics by Yoast

Google XML Sitemaps

Jetpack от WordPress.com

MailChimp

MailChimp Forms by MailMunch

Ping List Checker

Q2W3 Fixed Widget

Redirection

Regenerate Thumbnails

Responsive Add Ons

RusToLat

SumoMe

TinyMCE Advanced

Viper's Video Quicktags

WordPress Database Backup

WordPress Ping Optimizer

WordPress SEO

wpLike2Get

WP Super Cache

Необходимость всех плагинов можно будет обсудить позднее.

В идеале должен получится сайт со всеми функциями по подобию этого: http://azinkevich.com/

От вас - бюджет и сроки!

9 лет назад
RuslanZD
Руслан 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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