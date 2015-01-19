Добрый день. Имеется большой список тематических доменов, необходимо под каждый из них создать сателлит соответствующей тематики: - 50 страниц - уникальные тексты - система управления modx - простой дизайн, соответствующий тематике От вас необходимо указать цену и сроки за 1 сателлит. (прошу ...
Создание сайта на WP с установкой дополнительных плагинов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт на WP и установить ниже приведенные плагины (я не знаю, что они делают, возможно часть из них не нужна):
Akismet
AntiVirus
Broken Link Checker
Disqus Comment System
Drag & Drop Featured Image
Drop Shadow Boxes
Google Analytics by Yoast
Google XML Sitemaps
Jetpack от WordPress.com
MailChimp
MailChimp Forms by MailMunch
Ping List Checker
Q2W3 Fixed Widget
Redirection
Regenerate Thumbnails
Responsive Add Ons
RusToLat
SumoMe
TinyMCE Advanced
Viper's Video Quicktags
WordPress Database Backup
WordPress Ping Optimizer
WordPress SEO
wpLike2Get
WP Super Cache
Необходимость всех плагинов можно будет обсудить позднее.
В идеале должен получится сайт со всеми функциями по подобию этого: http://azinkevich.com/
От вас - бюджет и сроки!
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