Сайт центра здоровья и красоты

$100
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки144 просмотра
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Требуется разработка дизайна сайта и его верстка (главная и внутренняя страница) для сайта -" Центр красоты и здоровья».

Логотип для сайта имеется (сброшу исполнителю), а также имеется структура разделов сайта и его страниц.

Пример дизайна сайта который нравится — http://www.goravsky.ua/.

Предпочтение исполнителям из г. Харьков.

9 лет назад
ShopMarket
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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