Информфционный портал / Соц.сеть.

Необходимо создать информационный / Соц.сеть. портал

Соц.сеть. портал будет соединяет людей с большими и малыми местными бизнесами, предпринимателями.

Рейтинг, репутация услуг или товаров для малых, больших, организаций, предпринимателей и людей.

Локальный поисковый движок.

Ориентировочно сайт должен выдерживать нагрузки в несколько сотен тысяч пользователей.

От вас указать ориентировочные сроки и стоимость.

Если необходимо, вы можете указать сроки и стоимость по этапам.

Детальное техническое задание сброшу в личку.