Информфционный портал / Соц.сеть.

Необходимо создать новостной сайт на движке WordPress. Имеется прототип. Предпочтения по дизайну: предоставить 2 варианта дизайна на рассмотрение: в оранжево-белых тонах и бело-голубых. Тип дизайна: чистый, современный минималистический. Вёрстка: фиксированная. Количество уникальных страниц (с разным наполнением, но одинаковой структурой ...
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Необходимо создать информационный / Соц.сеть. портал
Соц.сеть. портал будет соединяет людей с большими и малыми местными бизнесами, предпринимателями.
Рейтинг, репутация услуг или товаров для малых, больших, организаций, предпринимателей и людей.
Локальный поисковый движок.
Ориентировочно сайт должен выдерживать нагрузки в несколько сотен тысяч пользователей.
От вас указать ориентировочные сроки и стоимость.
Если необходимо, вы можете указать сроки и стоимость по этапам.
Детальное техническое задание сброшу в личку.
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