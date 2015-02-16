saha812009

Продвижение сайта в ТОП поисковых систем Google и Яндекс.
- Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайн сайта под новый проект. Требуется профессиональный дизайнер. Необходимо разработать дизайн сайта и логотип к нему же. Важным требованием к дизайну является универсальность при просмотре сайта. На настольном компьютере и на планшете ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт10 лет назад
Специалист ElasticSearch в разработке информационный / Соц.сеть. портал. Локальный поисковый движок ElasticSearch взаимодействие с big database .Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Разработать приложение Android и IOS. Требуется разработать приложения для информационный / Соц.сеть. портал. Детальное техническое задание сброшу в личку.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать информационный / Соц.сеть. портал Соц.сеть. портал будет соединяет людей с большими и малыми местными бизнесами, предпринимателями. Рейтинг, репутация услуг или товаров для малых, больших, организаций, предпринимателей и людей. ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад