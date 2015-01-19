Нужен простой сайт на основе бесплатного шаблона для тестирования. Для арендаторов и арендодателей, аренда домов и квартир посуточно.
Информационный сайт о йоге на WP (создание и первичное продвижение)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Требуется создать на WP и разместить небольшой информационный сайт по йоге, есть все материалы(статьи, фото) - сайт уже существовал в конструкторе, необходимо сделать аналог но в WP. В нем 7 разделов и порядка 15 статей на данный момент
Также необходимо первичное продвижение(сделать сайт видимым для поисковиков, добавить ключевые слова и т.п.)
Пожалуйста предложите цену
Ольга
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