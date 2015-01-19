Информационный сайт о йоге на WP (создание и первичное продвижение)

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок126 просмотров
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Добрый день,

Требуется создать на WP и разместить небольшой информационный сайт по йоге, есть все материалы(статьи, фото) - сайт уже существовал в конструкторе, необходимо сделать аналог но в WP. В нем 7 разделов и порядка 15 статей на данный момент

Также необходимо первичное продвижение(сделать сайт видимым для поисковиков, добавить ключевые слова и т.п.)

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Ольга

9 лет назад
olga1512
Ольга 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dinamo67
56 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$42
6 дней
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