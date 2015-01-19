Информационный сайт о йоге на WP (создание и первичное продвижение)

Добрый день,

Требуется создать на WP и разместить небольшой информационный сайт по йоге, есть все материалы(статьи, фото) - сайт уже существовал в конструкторе, необходимо сделать аналог но в WP. В нем 7 разделов и порядка 15 статей на данный момент

Также необходимо первичное продвижение(сделать сайт видимым для поисковиков, добавить ключевые слова и т.п.)

Пожалуйста предложите цену

Ольга