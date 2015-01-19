Сайт Интернет-магазина медицинских товаров "под ключ"

Нужно разработать логотип, схематику, стиль-дизайн и т.п. для сайта Интернет-магазина по продаже медицинской техники и приспособлений для здоровья с учетом всех необходимых на сегодняшний день требованиям к современным сайтам. Сделать кросс-браузерную верстку, совмещение с YM, в дальнейшем понадобится интеграция с 1С, подготовить полностью сайт для набивки информацией о товарах.

К CMS есть требования – возможность закачивать прайс-листы с обновленными ценами товаров в формате excel, мультивалютность (три валюты для ввода цен товаров, две валюты для вывода цен на сайте, ввод или ежедневное автоматическое получение кросс-курса валют). В дальнейшем, возможность интеграции с платформой 1С: возможность загрузки данных о кол-ве товаров на складах и возможность загрузки цен из 1С для каждого товара.

Возможность интеграции с Yandex-Market, товары mail.ru и другими аналогичными сервисами. Наличие фильтров по параметрам (для фильтрации карточек товаров). Наличие формы регистрации пользователя, корзина и оформление заказа, нужен будет новостной блок, всплывающие подсказки, наличие системы отслеживания заказов и возможность в дальнейшем "прикрутить" бонусную систему скидок. Основное и главное требование – быстрая работа сайта – быстрое переключение между разделами и любыми другими страницами, быстрая навигация.

Предлагайте Вашу CMS, желательно с примерами готовых работ и называйте стоимость работ (под ключ), время готовности сайта, условия оплаты работы.