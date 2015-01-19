Планируется создание сети сайтов-сателлитов. В данном случае необходимо создать сайт-каталог оборудования. Имеется исходный сайт на англ. языке (katana.com.tr), необходимо по его образу и подобию создать русскоязычную версию. Движок не важен, но желателен из популярных. Обязательно наличие уникального текста на ...
Сайт Интернет-магазина медицинских товаров "под ключ"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип, схематику, стиль-дизайн и т.п. для сайта Интернет-магазина по продаже медицинской техники и приспособлений для здоровья с учетом всех необходимых на сегодняшний день требованиям к современным сайтам. Сделать кросс-браузерную верстку, совмещение с YM, в дальнейшем понадобится интеграция с 1С, подготовить полностью сайт для набивки информацией о товарах.
К CMS есть требования – возможность закачивать прайс-листы с обновленными ценами товаров в формате excel, мультивалютность (три валюты для ввода цен товаров, две валюты для вывода цен на сайте, ввод или ежедневное автоматическое получение кросс-курса валют). В дальнейшем, возможность интеграции с платформой 1С: возможность загрузки данных о кол-ве товаров на складах и возможность загрузки цен из 1С для каждого товара.
Возможность интеграции с Yandex-Market, товары mail.ru и другими аналогичными сервисами. Наличие фильтров по параметрам (для фильтрации карточек товаров). Наличие формы регистрации пользователя, корзина и оформление заказа, нужен будет новостной блок, всплывающие подсказки, наличие системы отслеживания заказов и возможность в дальнейшем "прикрутить" бонусную систему скидок. Основное и главное требование – быстрая работа сайта – быстрое переключение между разделами и любыми другими страницами, быстрая навигация.
Предлагайте Вашу CMS, желательно с примерами готовых работ и называйте стоимость работ (под ключ), время готовности сайта, условия оплаты работы.
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