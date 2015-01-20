Нужно сделать сайт под трафик с внутренней оптимизацией

$460
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок169 просмотров
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Нужно сделать сайт под трафик с внутренней оптимизацией.

ТЗ на сайт о бизнесе и каталог франшиз

Нужно сделать сайт, на который можно будет публиковать информацию о франшизах в определенном формате, осуществлять поиск франшиз по параметрам, вести некий рейтинг франшиз. А также размещать сопутствующую информацию, новости, статьи по теме, рекламу и тд.

За основу берем сайт franch.biz и beboss.ru

Цель сайта – собрать максимум трафика по франшизам.

Структуру сайта важно организовать так, чтобы под каждый запрос wordstat получилась отдельная страница.

Разделы сайта:

• Главная

• О проекте (статика)

• Видео-блог

• Как купить франшизу (статика)

• Рейтинг франшиз (рубрикатор)

• Новости

• Разработка собственной франшизы (статика)

• Статьи ??? (рубрикатор)

• Возможно раздел – трэш франшизы =)) (рубрикатор)

Структура главной:

• Витрина франшиз

• Франшиза месяца (сюда можем ставить франшизу вручную)

• Рубрикатор франшиз

• Последние публикации, новости.

Структура страницы рейтинга франшиз:

• Шапка, верхнее меню сайта.

• Рекламный баннер, если есть.

• Заголовок "Каталог франшиз"

• Рубрикатор франшиз (ссылки на страницу рейтинга в соответствующей рубрике)

• Первые 10 франшиз по убыванию рейтинга. При скроле вниз появляется еще 10.

Структура страницы рубрики рейтинга франшиз (пример тематика страхование):

• Шапка, верхнее меню сайта.

• Рекламный баннер, если есть.

• Заголовок "Франшизы в страховании, рейтинг, отзывы"

• Первые 10 франшиз по убыванию рейтинга. При скроле вниз

появляется еще 10.

• 3 последних отзыва, если есть.

• Рубрикатор франшиз (ссылки на страницу рейтинга в соответствующей рубрике)

Структура страницы франшизы (пример тематика страхование)

По вот этой схеме franch.biz/franchises/342... , с учетом полей, перечисленных ниже

На странице самой франшизы важно сделать так, чтобы под каждый запрос по данной странице был отдельный блок.

Т.е. делаем у всех франшиз блок отзывы, блок стоимость и тд с автоматическим включением ключевиков.

Фильтры для поиска франшиз:

• По тематике

• По сумме инвестиций

• По роялти (нет, фиксированный, % от выручки)

• Регистрация ТМ (есть, нет)

• Эксклюзив (есть, нет)

• Тип франшизы (торговая, услуги, производство)

• По сумме паушального взноса

• По количеству франшизных предприятий (1,2,3…n)

Требования к сайту:

• Сделать простую первую версию для быстрого запуска и захода в индекс.

• В качестве дизайна подобрать стандартную тему или использовать bootstrap

• Соблюсти базовые требования к верстке и перелинковке для SEO оптимизации (их список при необходимости будет предоставлен и согласован отдельно)

Требования к шаблону (теме)

Резиновый сайт не нужен, проще с обычным. Нравится дизайн:

franch.biz/

videoforme.ru/

Не нравится дизайн:

www.franshiza-info.ru/

frshop.ru/

kupi-franshizu.ru/

franshiza.ru/

www.beboss.ru/

От кандидата требуется:

1) Примеры 2-3 ваших сайтов

2) Платформа, на которой планируете делать

3) Цена и сроки

4) Скайп для связи.

В проекте указан максимальный бюджет, пишите свой.

Цена без текстов, тексты оценим отдельно.

цена 30000

9 лет назад
loginzanyat1
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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