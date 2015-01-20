Нужно разработать логотип, схематику, стиль-дизайн и т.п. для сайта Интернет-магазина по продаже медицинской техники и приспособлений для здоровья с учетом всех необходимых на сегодняшний день требованиям к современным сайтам. Сделать кросс-браузерную верстку, совмещение с YM, ...
Нужно сделать сайт под трафик с внутренней оптимизацией
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Нужно сделать сайт под трафик с внутренней оптимизацией.
ТЗ на сайт о бизнесе и каталог франшиз
Нужно сделать сайт, на который можно будет публиковать информацию о франшизах в определенном формате, осуществлять поиск франшиз по параметрам, вести некий рейтинг франшиз. А также размещать сопутствующую информацию, новости, статьи по теме, рекламу и тд.
За основу берем сайт franch.biz и beboss.ru
Цель сайта – собрать максимум трафика по франшизам.
Структуру сайта важно организовать так, чтобы под каждый запрос wordstat получилась отдельная страница.
Разделы сайта:
• Главная
• О проекте (статика)
• Видео-блог
• Как купить франшизу (статика)
• Рейтинг франшиз (рубрикатор)
• Новости
• Разработка собственной франшизы (статика)
• Статьи ??? (рубрикатор)
• Возможно раздел – трэш франшизы =)) (рубрикатор)
Структура главной:
• Витрина франшиз
• Франшиза месяца (сюда можем ставить франшизу вручную)
• Рубрикатор франшиз
• Последние публикации, новости.
Структура страницы рейтинга франшиз:
• Шапка, верхнее меню сайта.
• Рекламный баннер, если есть.
• Заголовок "Каталог франшиз"
• Рубрикатор франшиз (ссылки на страницу рейтинга в соответствующей рубрике)
• Первые 10 франшиз по убыванию рейтинга. При скроле вниз появляется еще 10.
Структура страницы рубрики рейтинга франшиз (пример тематика страхование):
• Шапка, верхнее меню сайта.
• Рекламный баннер, если есть.
• Заголовок "Франшизы в страховании, рейтинг, отзывы"
• Первые 10 франшиз по убыванию рейтинга. При скроле вниз
появляется еще 10.
• 3 последних отзыва, если есть.
• Рубрикатор франшиз (ссылки на страницу рейтинга в соответствующей рубрике)
Структура страницы франшизы (пример тематика страхование)
По вот этой схеме franch.biz/franchises/342... , с учетом полей, перечисленных ниже
На странице самой франшизы важно сделать так, чтобы под каждый запрос по данной странице был отдельный блок.
Т.е. делаем у всех франшиз блок отзывы, блок стоимость и тд с автоматическим включением ключевиков.
Фильтры для поиска франшиз:
• По тематике
• По сумме инвестиций
• По роялти (нет, фиксированный, % от выручки)
• Регистрация ТМ (есть, нет)
• Эксклюзив (есть, нет)
• Тип франшизы (торговая, услуги, производство)
• По сумме паушального взноса
• По количеству франшизных предприятий (1,2,3…n)
Требования к сайту:
• Сделать простую первую версию для быстрого запуска и захода в индекс.
• В качестве дизайна подобрать стандартную тему или использовать bootstrap
• Соблюсти базовые требования к верстке и перелинковке для SEO оптимизации (их список при необходимости будет предоставлен и согласован отдельно)
Требования к шаблону (теме)
Резиновый сайт не нужен, проще с обычным. Нравится дизайн:
Не нравится дизайн:
От кандидата требуется:
1) Примеры 2-3 ваших сайтов
2) Платформа, на которой планируете делать
3) Цена и сроки
4) Скайп для связи.
В проекте указан максимальный бюджет, пишите свой.
Цена без текстов, тексты оценим отдельно.
цена 30000
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