Сайт смс-голосования

Нужно сделать сайт под трафик с внутренней оптимизацией. ТЗ на сайт о бизнесе и каталог франшиз Нужно сделать сайт, на который можно будет публиковать информацию о франшизах в определенном формате, осуществлять поиск франшиз по параметрам, вести ...