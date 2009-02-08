Закупить "правильные" ссылки, вывести сайт в топ по перечню ключей. Дальнейшее сопровождение. Если есть другие варианты по продвижению - выслушаю. Сайт - http://egevika.in.ua/Default.aspx Ключи: бисер купить бисер [номер]. пример "бисер 23980" Просьба не отвечать людей, ...
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Небольшой портал / интернет магазин. Порядка 30 страниц. Продажа бисера (бусин)Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Ну, собственно, нужен скрипт на ASP.Net (C#), который будет получать вот такую штуку: https://api.privatbank.ua/api-privat24/rest-fiz.html Нужен человек, который занимался уже этим вопросом. Работы там на 5 минут. Мерчанта я уже зарегистрировал и активировал. При попытке получить остаток по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу людей, которые будут размещать ссылки на форумах тематики рукоделия, поделок, шитья и т.д. За 1 ссылку плачу 35 центов. Писать в аську 362 491 два два четыре.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта тематики поделок своими руками - бисер, вязание, мыловарение, шитье... Исходники я предоставляю. Рерайт нужен качественный. Перестановка абзацев и синонимайзер не прокатит. Количество статей я не ограничиваю. Сколько сможете сколько и делайте. Для начала заказ на месяц, ...Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт. Тематика - поделки (бисер, вязание, выкройки) Необходимо нарастить ссылочную массу путем ручного постинга в форумы данной тематики. Интересует именно ручная работа. Ваши предложения товарищи...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Ну, собственно в названии все сказано. Просьба не обращаться с другими предложениями. Интересует исключительно прогон по каталогам.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Сайт http://auto10.in.ua/. Ваши предложения по раскрутке, регистрации в каталогах (белых)Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт14 лет назад
Ваши цены и сроки... С необходимым приростом пока не определился. Посмотрю по ценам. Обязательно укажите Ваши методы...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад