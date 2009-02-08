Kisa

Сергей Саражж Kisa

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
irrrinna
Ирина 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
13 лет назад
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Сергей просто отличный заказчик! Четко поставленное ТЗ, легкость в отчете, мгновенная оплата. Буду продолжать сотрудничество с удовольствием.
Работой остался доволен. Все сделано быстро и очень качественно. Человек адекватный, быстро понимает поставленные задачи. Работать было приятно.
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