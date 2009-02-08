Ну, собственно, нужен скрипт на ASP.Net (C#), который будет получать вот такую штуку: https://api.privatbank.ua/api-privat24/rest-fiz.html Нужен человек, который занимался уже этим вопросом. Работы там на 5 минут. Мерчанта я уже зарегистрировал и активировал. При попытке получить остаток по ...