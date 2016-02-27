Разработка и продвижение САЙТОВ!
Создаем интернет проекты любой сложности, воплотим в жизьни самые ваши самые смелые идеи.
Мы всегда пытаемся придерживаться баланса между ценой и качеством проделанной работы.
Выполняем работу под ключ (дизайн, верстка, програмирование и оптимизация), бесплатное техническое обслуживание на все проделанные работы в течение 6 месяцев.
Портфолио
- Www.transport-italia-moldova.md131 просмотр
- Www.phoenixriser.com189 просмотров
- Www.transportpasagerichisinau-hamburg.com140 просмотров
- Www.liveenergy2015.ru190 просмотров
- Www.ram.md389 просмотров
- Www.transportzilnic-italia.com110 просмотров
- Www.transport-moldova-italia.com120 просмотров
- Www.forex-tm.ru128 просмотров
- Www.transoil-moldova.com202 просмотра
- Www.sofiatransauto.com109 просмотров
- Www.biblia.md123 просмотра
- Www.temperatura.md120 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$420
6 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
9 баллов
8 лет назад
Несмотря на задержку, задание выполнено детально по каждому пункту ТЗ. Исполнитель дал гарантию 6 месяцев на свою работу. Спасибо.
Ответный отзыв
очень внимательный заказчик, требовательный, рекомендую его только грамотным специалистам
$1150
2 балла
8 лет назад
Оплатил 30% предоплаты, прошло три дня - результата - 0. Такое впечатление, что человек ничего не делает, отказывается продемонстрировать даже мелкие штрихи верстки, вернуть деньги тоже отказывается, поэтому я вынужден считать и у меня есть на то все основания, либо он лентяй и не мошенник, либо он мошенник. По хорошему прошу вернуть средства, нет, то нет, это будет моей ошибкой. И снова прошло 2 дня, работы не ведутся, Почему администрация сайта не принимает мер? Этот мошенник взял просто так 26000 руб. Не вздумайте дорогие заказчики работать с данным человеком.
$340
10 баллов
8 лет назад
Просто всё восхитительно! ВЕЛИКОЛЕПНО! В глубине души правда не ожидал, что реализуют абсолютно все хотелки и именно так как я их себе представлял! Недорого и чётко. Все корректировки вносились быстро, без лишних вопросов и стонов. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую как профессионального и адекватного разработчика.
Ответный отзыв
Оцень грамотный заказчик, задачю изложил четко, оплата в срок. РЕКОМЕНДУЮ!
Интернет-магазины
2 отзыва
$5/час
от $200от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
3 отзыва(-1)
$5/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга