oraclestudio

Ион oraclestudio

 
29 летМолдова/Кишинев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка и продвижение САЙТОВ!

Создаем интернет проекты любой сложности, воплотим в жизьни самые ваши самые смелые идеи. 

Мы всегда пытаемся придерживаться баланса между ценой и качеством проделанной работы.

Выполняем работу под ключ (дизайн, верстка, програмирование и оптимизация), бесплатное техническое обслуживание на все проделанные работы в течение 6 месяцев.  

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Отзывы заказчиков
AntonW
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Добавить второй тип цен для интернет-магазина на друпале
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_14491264079831
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$420
6 баллов
8 лет назад
Создание нового или переделывание интернет магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pro1900
Антон 
33 годаФилиппины
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$200
9 баллов
8 лет назад
Нужно сделать сайт-RSSридер
Несмотря на задержку, задание выполнено детально по каждому пункту ТЗ. Исполнитель дал гарантию 6 месяцев на свою работу. Спасибо.
очень внимательный заказчик, требовательный, рекомендую его только грамотным специалистам
Ответный отзыв
huliopap
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1150
2 балла
8 лет назад
Разработка сайта миниказино
Оплатил 30% предоплаты, прошло три дня - результата - 0. Такое впечатление, что человек ничего не делает, отказывается продемонстрировать даже мелкие штрихи верстки, вернуть деньги тоже отказывается, поэтому я вынужден считать и у меня есть на то все основания, либо он лентяй и не мошенник, либо он мошенник. По хорошему прошу вернуть средства, нет, то нет, это будет моей ошибкой. И снова прошло 2 дня, работы не ведутся, Почему администрация сайта не принимает мер? Этот мошенник взял просто так 26000 руб. Не вздумайте дорогие заказчики работать с данным человеком.
k5k2000
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$340
10 баллов
8 лет назад
Сделать сайт-шаблон.
Просто всё восхитительно! ВЕЛИКОЛЕПНО! В глубине души правда не ожидал, что реализуют абсолютно все хотелки и именно так как я их себе представлял! Недорого и чётко. Все корректировки вносились быстро, без лишних вопросов и стонов. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую как профессионального и адекватного разработчика.
Оцень грамотный заказчик, задачю изложил четко, оплата в срок. РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Интернет-магазины
2 отзыва
$5/час
от $200от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
3 отзыва(-1)
$5/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга