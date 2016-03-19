Адаптивная верстка, движок модх

Требуется программист со знаниями языков: html, css, php, mysql, javascript, c#, который с нуля может сделать движок к этому сайту. Без фреймворков и конструкторов! Дизайн есть. Работа не разовая, т.к. сайт нужно будет поддерживать и может даже изменять/дополнять, ...