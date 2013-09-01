Обработка фотографии - подмена шрифта

Необходимо скачать фотографии с некоторых товаров. Около 100 фотографий. Назвать их артикулами. Срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо откорректировать нижеприкрепленные фотографии и изменить латинский текст с «Criminal Law» на кириллический «Налоговое право», так чтобы не было похоже, что замена текста действительно была, то есть сохранить стиль текста. Тоже самое и на второй фотографии изменить латинское название всех томов книг на кириллическое, заданное заказчиком.
Жду предложений по поводу гонорара.
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