Обработка фотографии - подмена шрифта

Необходимо откорректировать нижеприкрепленные фотографии и изменить латинский текст с «Criminal Law» на кириллический «Налоговое право», так чтобы не было похоже, что замена текста действительно была, то есть сохранить стиль текста. Тоже самое и на второй фотографии изменить латинское название всех томов книг на кириллическое, заданное заказчиком.

Жду предложений по поводу гонорара.