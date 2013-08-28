Заменить задний фон

нужно соединить несколько фотографий в одну таких фотографий будет несколько десятков. Пример во вложении http://exfile.ru/437485 , здесь несколько фото и их объединение в одно фото. нужно так объеденять фотографии, чтобы получилось одно красивое фото. Существуют программы для создания широкоформатных ...