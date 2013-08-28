Заменить задний фон

$9
Обработка фотографийЗакрыт3 заявки114 просмотров
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Здравствуйте уважаемые!

Нужно заменить задний фон на более "светлый" и жизнерадостный + ретушь (туть-туть) + отбелить зубы деду))

Фото пойдет на настенные часы в подарок бабушке от внука.

Прошу без "колхоза"

10 лет назад
mikef2
Михаил 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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