Вставить диваны в интерьеры

Добрый день.

Есть фото диванов (один из примеров http://constanta.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/amsterdam/3.jpg есть такие же вырезанные), которые нужно вставить в интерьер и сделать презентабельными (вот такими http://constanta.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/amsterdam/1.jpg или http://constanta.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/amsterdam/2.jpg )

На каждый диван нужны разные интерьеры. Всего порядка 10 диванов.

От Вас стоимость и пример аналогичных работ. Фото диванов есть с разных ракурсов.