Обработка 30-ти фотографий

$100
Обработка фотографийЗакрыт24 заявки289 просмотров
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Здравствуйте.

Нужна обработка 30 фото.

В основном работа с масками слоёв, конкретно накладывание лиц на другую фотографию.

Всего фото: 30шт.

За каждую плачу 100р.

Для тех кто знает фотошоп - выполнить будет достаточно просто.

В заявках пишите свой скайп. Жду предложений :)

10 лет назад
soloeast
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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