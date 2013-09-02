Поменять цвет машины на фото

Обработка фотографийЗакрыт7 заявок290 просмотров
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нужно в фотографии поменять цвет разбитой машины с любого на белый. цена договорная. называйте свою

10 лет назад
tehnosad
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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