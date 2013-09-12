Обработка фото для интернет-магазина

Здравствуйте. Нужен креативный, имеющий вкус, ответственный, и естественно быстрый человек для обработки большого количества фото. Фото сделаны в шоуруме, нужно убрать задний план, и вместо него сделать белый фон. Количество фото: 800-900 шт. Есть по 3 фотографии каждого товара. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обработать примерно 300 фото. Предметная съемка на белом фоне. Т.к. фото не студийные, то необходимо высветлить фон до белого или вырезать объекты на белый фон, произвести цветокоррекцию, отцентровать. Все фото сделать в единых размерах для заливки в интернет-магазин.
Раз в две недели предполагается обработка новых фото в пределах 50-150 шт.
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