Обработка фото для интернет-магазина

Необходимо обработать примерно 300 фото. Предметная съемка на белом фоне. Т.к. фото не студийные, то необходимо высветлить фон до белого или вырезать объекты на белый фон, произвести цветокоррекцию, отцентровать. Все фото сделать в единых размерах для заливки в интернет-магазин.

Раз в две недели предполагается обработка новых фото в пределах 50-150 шт.