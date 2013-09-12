Обработка фото для интернет-магазина

$100
Обработка фотографийЗавершен30 заявок455 просмотров
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Необходимо обработать примерно 300 фото. Предметная съемка на белом фоне. Т.к. фото не студийные, то необходимо высветлить фон до белого или вырезать объекты на белый фон, произвести цветокоррекцию, отцентровать. Все фото сделать в единых размерах для заливки в интернет-магазин.

Раз в две недели предполагается обработка новых фото в пределах 50-150 шт.

10 лет назад
mb93
Мила 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Delovoy_Denis
Денис 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
1 день
Большое спасибо за сотрудничество. Очень приятно общаться с адекватным человеком. Работа выполнена качественно и в срок.
Мила превосходный заказчик!! Сотрудничать было очень приятно, Мила очень вежливый и хороший человек!!! Спасибо за хороший проект!!!
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