Подредактировать картинку

Обработка фотографийЗакрыт3 заявки223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую Вас Фрилансеры!

Есть картинка http://st.gdefon.com/wallpapers_original/wallpapers/481531_nefertiti_devushka_egipet_egiptyanka_carica_sistru_1680x1050_(www.GdeFon.ru).jpg нужно сделать ей в руках зеркало как тут http://u.to/tah2BA уже рисовали, но дизайнер не выходит на связь. Нужно зеркало в руке и добавить аккуратно кнопку или текст перейти на сайт.

Так же потом требуется оптимизировать картинку чтобы она была под главную заставку на сайт.

10 лет назад
WMmagnat
Алексей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад