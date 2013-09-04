Подредактировать картинку

Приветствую Вас Фрилансеры!

Есть картинка http://st.gdefon.com/wallpapers_original/wallpapers/481531_nefertiti_devushka_egipet_egiptyanka_carica_sistru_1680x1050_(www.GdeFon.ru).jpg нужно сделать ей в руках зеркало как тут http://u.to/tah2BA уже рисовали, но дизайнер не выходит на связь. Нужно зеркало в руке и добавить аккуратно кнопку или текст перейти на сайт.

Так же потом требуется оптимизировать картинку чтобы она была под главную заставку на сайт.