Подредактировать картинку

Требуется обработчик фотографии на постоянную работу. Фотографии будут пересылаться по Яндекс Диску.
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Приветствую Вас Фрилансеры!
Есть картинка http://st.gdefon.com/wallpapers_original/wallpapers/481531_nefertiti_devushka_egipet_egiptyanka_carica_sistru_1680x1050_(www.GdeFon.ru).jpg нужно сделать ей в руках зеркало как тут http://u.to/tah2BA уже рисовали, но дизайнер не выходит на связь. Нужно зеркало в руке и добавить аккуратно кнопку или текст перейти на сайт.
Так же потом требуется оптимизировать картинку чтобы она была под главную заставку на сайт.
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