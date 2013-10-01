Обработчик фотографий

Здравствуйте. Нужна обработка 30 фото. В основном работа с масками слоёв, конкретно накладывание лиц на другую фотографию. Всего фото: 30шт. За каждую плачу 100р. Для тех кто знает фотошоп - выполнить будет достаточно просто. В заявках пишите свой скайп. Жду ...