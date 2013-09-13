Уменьшить фото jpg

20 фото JPG, размером 3844х5616, надо скачать с сайта (91м), уменьшить до 700х1050, вес до 250 кб (оптимально 110–150) разрешение 96 точек на дюйм. Переименовать по маске артикул_1, артикул_2 и тп

И дополнительно вырезать из фото несколько "образцов цвета модели" - несколько маленьких jpg сплошного фона (120х95 пикс). Модели разные а цветов 2 или 3, все равно из какой модели вы их вырежете.

пишите цену. такая работа есть периодически.