Уменьшить фото jpg

Обработка фотографийЗавершен20 заявок298 просмотров
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20 фото JPG, размером 3844х5616, надо скачать с сайта (91м), уменьшить до 700х1050, вес до 250 кб (оптимально 110–150) разрешение 96 точек на дюйм. Переименовать по маске артикул_1, артикул_2 и тп

И дополнительно вырезать из фото несколько "образцов цвета модели" - несколько маленьких jpg сплошного фона (120х95 пикс). Модели разные а цветов 2 или 3, все равно из какой модели вы их вырежете.

пишите цену. такая работа есть периодически.

10 лет назад
Slonik
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
1 день
Довольна сотрудничеством - как всегда оперативно; рекомендую!
Оплата без задержек. Сотрудничеством доволен. Спасибо.
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