Обработчик фотоматериала

Приглашаем в команду единомышленника, имеющего опыт обработки большого количества фотоматериалов, навыки быстрого "серфинга" по программам Adobe Photoshop и Lightroom, желание работать и развиваться.

Основные обязанности:

- удаленная работа с большим количеством фотоматериалов;

- сортировка, цвето-контрастокоррекция, ретушь;

- работа со слоями, масками, доп. фильтрами;

- проработка материалов как низкой, так и высокой сложности.

Пожелания к кандидату:

- мощная машина (от 12 гб озу, процессор i5-i7, большой hdd (желателен даже ssd));

- монитор с хорошим динамическим диапазоном (дешевый TN не подходит);

- быстрый безлимитный канал Интернет (от 10 Мбит/сек.);

- желание и возможность работать каждый день, иногда внеурочно, иногда в выходные;

- ответственность и обязательность очень важны;

- умение производить регулярный самоконтроль на основе эталонных работ;

- умение корректно воспринимать конструктивную критику, находить собственные методы доведения уровня обработки до требуемого;

- желание учиться.

Приемлемые для нас виды взаимодействия:

- удаленная работа. Уровень вашей самоорганизации должен быть достаточно высок, чтобы соблюдать сроки и договоренности. Гибкий график работы, зависящий от срочности.

Вознаграждение:

- з/п + % от обработки.

Ждем ваши заявки (каждый пункт обязателен):

- с небольшим описанием в вольной форме о себе и своем опыте,

- пожелания к уровню ЗП,

- ссылки на примеры ваших работ.