Обработка фото одежды

Срочно нужно сегодня обработать 339 фото с фотосессии одежды на девушках.

Обрезка до нужных параметров 8 на 12, сделать изображением более насыщенным. На некоторых фото убрать с фона вентилятор.

Обычно нам такой объем делает постоянный обработчик за 3-4 часа, но сегодня он не выходит на связь, а обработка нужна очень срочно.

Примеры фото в приложении.

Уже обработанные фото посмотрите тут: http://www.odezhda-optom.ua/index.php?cPath=543