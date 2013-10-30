Обработка фото одежды

Кофеварки, все они разного размера и это должно быть видно при размещении на сайте. Необходимо: Вырезать серый фон у 5 машин (остальные без фона). Далее в каждой серии (их там три: cns, HWT и HWA) найти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужно сегодня обработать 339 фото с фотосессии одежды на девушках.
Обрезка до нужных параметров 8 на 12, сделать изображением более насыщенным. На некоторых фото убрать с фона вентилятор.
Обычно нам такой объем делает постоянный обработчик за 3-4 часа, но сегодня он не выходит на связь, а обработка нужна очень срочно.
Примеры фото в приложении.
Уже обработанные фото посмотрите тут: http://www.odezhda-optom.ua/index.php?cPath=543
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