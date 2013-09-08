Нанести нумерацию на фото.

Обработка фотографийЗакрыт19 заявок450 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нанести нумерацию на фотографии.

1. Количество 5000-10000шт.

2. Фотографии разного размера и разрешения.

3. Номер должен быть уникальным и хорошо видимым на каждой фотографии.

Примерно как это должно быть в файле, но возможны варианты

Интересуют сроки исполнения и стоимость.

Жду Ваших предложений

По всем дополнительным вопросам в личку.

10 лет назад
pro100off
Вячеслав 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Совет по Adobe Photoshop

    Имеется шаблон графики в PSD. В нем содержится Smart Object для вставки своей картинки. Но проблема в том, что картинка ровно в два раза меньше, чем размер требуемый Smart Object. Простое уменьшение размера всего PSD ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработать 14 картинок.

    По ссылке www.espressomaster.ru/pic777.zip архив со сканами pdf отвратительного качества. Необходимо вырезать картинки (подробнее в архиве) и максимально вытянуть их по качеству. Пожалуйста, Вашу цену и ссылки на работы связанные с обработкой изображений. Оплата WMZ

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработчик фотоматериала

    Приглашаем в команду единомышленника, имеющего опыт обработки большого количества фотоматериалов, навыки быстрого "серфинга" по программам Adobe Photoshop и Lightroom, желание работать и развиваться. Основные обязанности: - удаленная работа с большим количеством фотоматериалов; - сортировка, цвето-контрастокоррекция, ретушь; - работа ...

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фотоколлаж

    Необходимо создание фотоколлажа. Стиль фотоколлажа - классический, так как делается для организации. На фото необходимо разместить 40 фото (портретные фото сотрудников). а также в центр коллективное фото. От Вас сроки и цены, а также черновики, примеры своих ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Уменьшить фото jpg

    20 фото JPG, размером 3844х5616, надо скачать с сайта (91м), уменьшить до 700х1050, вес до 250 кб (оптимально 110–150) разрешение 96 точек на дюйм. Переименовать по маске артикул_1, артикул_2 и тп И дополнительно вырезать из фото ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подготовка картинок для выкладки Интернет-магазин

    Добрый день! Имеем порядка 2000 шт картинок товара. Необходима доработка картинок перед тем, как они будут выложены в Интернет-магазин. 1) Подрезать все фотографии под один размер (попозже смогу сказать какой); 2) Фон сделать везде белым, где это потребуется; 3) ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подредактировать картинку

    Приветствую Вас Фрилансеры! Есть картинка http://st.gdefon.com/wallpapers_original/wallpapers/481531_nefertiti_devushka_egipet_egiptyanka_carica_sistru_1680x1050_(www.GdeFon.ru).jpg нужно сделать ей в руках зеркало как тут http://u.to/tah2BA уже рисовали, но дизайнер не выходит на связь. Нужно зеркало в руке и добавить аккуратно кнопку или текст перейти на сайт. Так ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка 30-ти фотографий

    $100

    Здравствуйте. Нужна обработка 30 фото. В основном работа с масками слоёв, конкретно накладывание лиц на другую фотографию. Всего фото: 30шт. За каждую плачу 100р. Для тех кто знает фотошоп - выполнить будет достаточно просто. В заявках пишите свой скайп. Жду ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад