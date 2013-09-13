Совет по Adobe Photoshop

Имеется шаблон графики в PSD. В нем содержится Smart Object для вставки своей картинки. Но проблема в том, что картинка ровно в два раза меньше, чем размер требуемый Smart Object. Простое уменьшение размера всего PSD не дает желаемого результата.

Нужен лишь 1 совет, как вдвое уменьшить поле для вставки. Задача вроде простая, но не могу найти точного ответа в интернете.