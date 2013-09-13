Обрезать 11 фотографий. Срочно.

Кофеварки, все они разного размера и это должно быть видно при размещении на сайте.

Необходимо: Вырезать серый фон у 5 машин (остальные без фона). Далее в каждой серии (их там три: cns, HWT и HWA) найти самую большую машину и использовать ее как основу для фона машин всей серии. Затем режем лишнее и получаем три серии картинок, где размер машин виден в пропорции к самой большой. Если что-то непонятно, пожалуйста, скачайте архив. http://www.espressomaster.ru/hogas.zip

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