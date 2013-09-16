Вырезать фотографии из фона

$50
Обработка фотографийЗавершен8 заявок294 просмотра
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Доброго дня коллеги.

Необходимо вырезать одежду из фона, положить на отдельный слой.

На некоторых фотографиях заретушировать задник

Стоимость обработки одной фотографии без задника 15 рублей, с задником 20.

Заинтересован в длительном сотрудничестве.

По предоплате не работаю, оплачиваю работу этапами.

Пример фотографий для обработки в аттаче.

Сделать нужно за сегодня. Пишите сейчас.

10 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bobrov81
Наталья 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$1
1 день
Быстро, качественно, оперативно.
Отличный заказчик. Рекомендую!
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