Вырезать фотографии из фона

Есть несколько десятков фотографий, необходимо их подготовить для интернет-магазина, сделать на белом фоне. Образец прилагаю. Заявки принимаю от участников с указанием цены, сроков и обязательно с выполненным примером. Результаты прошу высылать на эл. почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня коллеги.
Необходимо вырезать одежду из фона, положить на отдельный слой.
На некоторых фотографиях заретушировать задник
Стоимость обработки одной фотографии без задника 15 рублей, с задником 20.
Заинтересован в длительном сотрудничестве.
По предоплате не работаю, оплачиваю работу этапами.
Пример фотографий для обработки в аттаче.
Сделать нужно за сегодня. Пишите сейчас.
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