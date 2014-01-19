Поменять текст на готовых изображениях

Обработка фотографийЗавершен7 заявок269 просмотров
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Есть картинки, в которых нужно поменять текст на тот, который укажу. При этом надо сохранить оригинальный вид шрифтов, цвета и фон. Все должно получиться как есть, только с новым текстом. Изображений 4 штуки.

10 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
14sv
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$25
2 дня
Работала с энтузиазмом, переделать недочеты не поленилась.
Спасибо за работу. Работой от заказчика осталась довольна. Всем рекомендую.
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