Очистить 12 фоток

$15
Обработка фотографийЗавершен6 заявок205 просмотров
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есть 12 фоток нужно очистить от бэка( пример прислал)

10 лет назад
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
zim22190
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
10 лет назад
$15
1 день
Все хорошо! спасибо
Отличный заказчик!
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