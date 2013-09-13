Обработка фото для печати на ткани

Есть три фотографии с животными, размеры большие около 3000 пикселей. Нужно их отделить от фона и подготовить для печати на ткани в черно-белом варианте, размер печати 120 х 150 см.

Дело в том, что они получаются немного размытыми при таком формате, а мне нужно чтобы они были четкими. Если можно как-то нарисовать то что на фото, для большей точности, то такой вариант тоже подойдет.

Пример того, как это должно выглядеть в приложеном фото.