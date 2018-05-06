Подбор лучших товаров, конкурс для аналитиков

# 1 — $ 50 # 2 — $ 30 # 3 — $ 20

Есть статья, которая является обзором самых лучших товаров для определенной группы товаров. Нужно для этой статьи подобрать самые лучшие товары (топ товаров).

Статья написана на английском языке. Основная аудитория статьи – жители США. Товары берутся с Амазона. Всё на английском.

Нужен аналитик, который сможет подобрать самые лучшие товары.

Подробные требования к подбору товаров изложены вот здесь: https://yadi.sk/i/vS5hTPs83Vb9Dm

Вам необходимо подобрать товары для 5 групп товаров. Исходные данные для конкурса можно взять вот здесь: https://yadi.sk/i/Y0FiJR1h3VbB8m