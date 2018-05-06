Подбор лучших товаров, конкурс для аналитиков

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Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка363 просмотра
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Есть статья, которая является обзором самых лучших товаров для определенной группы товаров. Нужно для этой статьи подобрать самые лучшие товары (топ товаров). 

Статья написана на английском языке. Основная аудитория статьи – жители США. Товары берутся с Амазона. Всё на английском. 

Нужен аналитик, который сможет подобрать самые лучшие товары. 

Подробные требования к подбору товаров изложены вот здесь: https://yadi.sk/i/vS5hTPs83Vb9Dm 

Вам необходимо подобрать товары для 5 групп товаров. Исходные данные для конкурса можно взять вот здесь: https://yadi.sk/i/Y0FiJR1h3VbB8m

6 лет назад
OZware
Андрей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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