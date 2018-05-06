Есть короткая статья-интервью, буквально несколько параграфов. Надо ее проверить на грамотность и соответствие тому, как положено оформлять интервью. Спасибо.
Подбор лучших товаров, конкурс для аналитиков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть статья, которая является обзором самых лучших товаров для определенной группы товаров. Нужно для этой статьи подобрать самые лучшие товары (топ товаров).
Статья написана на английском языке. Основная аудитория статьи – жители США. Товары берутся с Амазона. Всё на английском.
Нужен аналитик, который сможет подобрать самые лучшие товары.
Подробные требования к подбору товаров изложены вот здесь: https://yadi.sk/i/vS5hTPs83Vb9Dm
Вам необходимо подобрать товары для 5 групп товаров. Исходные данные для конкурса можно взять вот здесь: https://yadi.sk/i/Y0FiJR1h3VbB8m
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