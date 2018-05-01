Проверить текст (интервью) на грамотность

Редактирование и КорректураЗакрыт24 заявки840 просмотров
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Есть короткая статья-интервью, буквально несколько параграфов. Надо ее проверить на грамотность и соответствие тому, как положено оформлять интервью.

Спасибо.

6 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)