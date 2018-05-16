Адаптивная Вертска Сайта

HTML-версткаЗавершен25 заявок316 просмотров
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Нужно верстать страницы по предоставленному дизайну

Дизайн страниц буду представлять в виде Adobe XD файлов

Верстка адаптивная

Стоимость за главную и внутренние?

Когда можете приступить?

6 лет назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Breeze2
Денис 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
$150
3 дня
Отлично выполена работа! внесены все правки, выдержаны все сроки На просьбу работать сверхурочно, чтобы сделать быстрее, откликнулся сразу Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество в следующих проектах
Работали с Александром впервые. Остались только положительные эмоции от общения и сотрудничества. Четко поставленные задачи, мгновенная оплата за работу. Однозначно рекомендую. Надеюсь работали не последний раз вместе )