keshaklim

Иннокентий Клименко keshaklim

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Здравствуйте!

Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

3 причины выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства я загружу на тестовый сервер — вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт с рабочими кнопками и формами.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

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Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

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Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.

Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Иннокентий Клименко.

Отзывы заказчиков

alexey_1990
Алексей 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
7 лет назад
Адаптация блока
Четко ;) Выполнил быстро и круто) Рекомендую этого исполнителя!
Оплатил, рекомендую)
Ответный отзыв
popaleksey
Алексей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Создать сайт
Иннокентий очень ответственно подошел к работе, очень быстро и качественно всё сделал! Всем рекомендую этого исполнителя!!!
Отличный заказчик, оплатил быстро, без задержек!
Ответный отзыв