Адаптивная верстка HTML5/CSS3/JavaScript, сайты под ключ на WordPress
ЧТО Я ДЕЛАЮ?
- Адаптивную верстку на Bootstrap 3 или же без использования фреймворков
- Натяжку верстки на WordPress или сайт под ключ
- Сотрудничаю с дизайнером Анна Кузнецова
Верстка: Gulp / HTML5 / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery
Программирование: JavaScript
Системы управления контентом: WordPress, Bitrix
СХЕМА РАБОТЫ
Предварительная заявка -- Изучение тех.задания -- Окончательная заявка -- Безопасная сделка / Предоплата 50% -- Работа -- Оплата 50% -- Все исходники, пароли, логины и тд. -- Отзыв
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Сделано быстро и в срок! качество на высоте! Спасибо!
Ответный отзыв
Все устроило, рекомендую!