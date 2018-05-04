alazavrus

Руслан alazavrus

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Адаптивная верстка HTML5/CSS3/JavaScript, сайты под ключ на WordPress

 ЧТО Я ДЕЛАЮ?

  • Адаптивную верстку на Bootstrap 3 или же без использования фреймворков
  • Натяжку верстки на WordPress или сайт под ключ
  • Сотрудничаю с дизайнером Анна Кузнецова
 НАВЫКИ

Верстка: Gulp / HTML5 / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery

Программирование:  JavaScript

Системы управления контентом: WordPress, Bitrix

 СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка -- Изучение тех.задания -- Окончательная заявка -- Безопасная сделка / Предоплата 50% -- Работа  -- Оплата 50% -- Все исходники, пароли, логины и тд. -- Отзыв

 КОНТАКТЫ

Почта:  [email protected]

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Отзывы заказчиков

araukaria
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка на Lpgenerator
Сделано быстро и в срок! качество на высоте! Спасибо!
Все устроило, рекомендую!
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