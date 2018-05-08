Нужна вёрстка,сделать у сайта статичные края

Есть сайт, состоит из 3 блоков: левый, центральный и правый, свёрстан адаптивно.

Сейчас для него нужно сделать, чтобы при промотке вниз центрального блока сайта, левый и правый блоки оставались при этом статичными.

Пример реализации допустим http://stopudof.com/golaya-yuliya-galkina.html

При вертикальной промотке сайта, левый и правый блоки всё время остаются на месте и в том же виде.

При отклике пишите примерную стоимость и обязательно электронные контакты для связи: скайп, аська или телеграм